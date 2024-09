D’Aversa sul derby: “Dobbiamo ricercare la prestazione, il risultato è una conseguenza”

In occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro la Fiorentina, il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala. L’Empoli, staziona meritatamente al sesto posto della classifica, in piena zona Europa, e pretende dalla squadra di non perdere l’attenzione, e di incanalare tutte le energie per il derby toscano.

Sulla partita di domani: “I complimenti non mi piacciono troppo perché a volte fanno calare l’attenzione. Ora dobbiamo accantonare quello che abbiamo fatto finora, dobbiamo dare continuità. Sappiamo l’importanza della gara e quanto i tifosi ci tengono, è una squadra da Davide contro Golia. La Fiorentina ha investito tanto in entrata, fino a domani non dobbiamo sprecare energie, tutte si devono riporre in questa partita. Dobbiamo ricercare la prestazione, il risultato è una conseguenza”.

La pressione: “Io credo che se iniziamo a pensare che la nostra posizione classifica ci fa andare in campo più sereni, commettiamo un errore. Chiedo intensità, prestazione, non presunzione. Noi dobbiamo fare in modo che siano contenti i tifosi. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo, non possiamo permetterci di ragionare sul non avere pressione. Dobbiamo mettere tutta la nostra voglia contro avversari più forti”.

