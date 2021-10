D’Aversa: “Con lo Spezia partita importantissima. Non poter essere in panchina mi dà molto fastidio”

Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società alla vigilia della sfida con lo Spezia di Thiago Motta:

La sconfitta di Cagliari?

“Abbiamo analizzato alcune situazioni, che poi ci hanno portato a perdere una partita, dove noi possiamo determinare. Avrebbe potuto determinare anche il fatto che, nella circostanza di Caputo, se magari ci fosse stato fischiato il rigore il risultato sarebbe stato diverso. Lì però non possiamo determinare. Noi possiamo determinare ciò che riguarda noi e analizzare i gol presi, analizzare dove abbiamo avuto la possibilità di far gol anche per una questione di centimetri. Mi viene in mente il palo di Candreva. Anche se gli episodi ultimamente non ci girano a favore, dobbiamo ragionare solo dove possiamo determinare e quindi calciare in maniera più precisa e sicuramente ragionare in maniera positiva. Il ragionare in maniera negativa ti porta ad essere impreciso. Non bisogna lasciare nulla al caso e siccome questi ragazzi durante la settimana questi ragazzi lavorano con precisione, attenzione e abnegazione, dobbiamo essere altrettanto bravi a riportarlo in campo nella partita che è quello che conta di più”.

La gara con lo Spezia?

“Viene da una vittoria contro la Salernitana però per noi è una partita importantissima dove la posta in palio sono sempre i tre punti. Dobbiamo andare in campo con intelligenza, equilibrio e determinazione per portare a casa i tre punti senza pensare a nient’altro”.

Non sarà in panchina domani.

“Non essere in panchina mi dà molto fastidio, mi fa arrabbiare molto perchè ci tengo molto a questo aspetto. E’ una partita così importante e delicata e mi sarebbe piaciuto essere lì a fianco dei miei ragazzi. Ho massima fiducia e sono sereno perchè comunque con il mio staff ma soprattutto per i miei ragazzi il presidente e la società sicuramente non faranno sentire la mia mancanza”.