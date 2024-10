D’Aversa: “Con la Lazio partita difficile, ma daremo il massimo”

L’ allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa, in vista della partita contro la Lazio, reduce da un ottimo periodo di forma e da una meritata vittoria in Europa League col Nizza.

L’Empoli: “Questi ragazzi vanno in campo da squadra cercando sempre di dare il massimo. Vero che in qualche partita non si è segnato ma bisogna ragionare anche su chi si è affrontato, il calendario era difficile. Il numero più importante è la classifica, che dobbiamo essere bravi a mantenere”.

La Lazio: “La Lazio è una squadra offensiva, mister Baroni ha sempre due terzini che spingono, attaccanti esterni e punte che vengono anche utilizzate come trequarti. Detto questo loro in questo momento vanno spesso in gol, ma li hanno anche subiti. Vengono da tre vittorie, l’allenatore ha trovato il giusto equilibrio e ha fatto turnover. Questo ci fa pensare che dobbiamo andare a Roma con coraggio e personalità, soprattutto quando abbiamo la palla. La prima cosa è portare in campo la determinazione che ci ha contraddistinto nella prima di campionato”.

Su Pezzella: “Giuseppe lo conosco da tanto, l’ho allenato anche prima. Lo conosco anche come persona, ha raggiunto una maturità tale che è grande merito suo. Anche gli anni scorsi era a tutta fascia, ma rispetto al passato sta trovando continuità fisica. Se quest’anno ci sta riuscendo è perché sta lavorando bene dal primo giorno e spreca meno energie inutile”.

Su Pellegri: “Pellegri è un giocatore validissimo, se abbiamo la fortuna e la bravura che non abbia problemi fisici è un giocatore forte. Sotto l’aspetto fisico da tanto, mi sembrerebbe ingeneroso che abbia fatto una prestazione sotto tono contro la Fiorentina. Gli attaccanti fanno tanta mole di lavoro, certo poteva fare meglio ma nel complesso la prestazione degli attaccanti è stata buona”.

Foto: Instagram D’Aversa