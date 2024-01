D’Aversa: “Con la Juve daremo il 110%. Nulla è impossibile”

Roberto D’Aversa ha presentato in conferenza Lecce- Juventus. Sulla gara si è espresso così: “Noi dobbiamo fare una grandissima prestazione. La Juve sa fare molto bene la fase difensiva, con giocatori fisici ed esperti. Il giudizio sulla bellezza di una partita lo influenza il risultato finale. Quello è ciò che conta. A fine gara non dobbiamo recriminare nulla, quindi bisogna dare il 110%. Nella vita nulla è impossibile. Con l’aiuto del nostro pubblico possiamo portare a casa un risultato positivo. Sin dalla prima di campionato ce la siamo giocata a viso aperto con tutti. Con la Juve serviranno coraggio ed intensità, hanno una qualità superiore, ma con intensità e determinazione possiamo metterli in difficoltà”.

Foto: sito Lecce