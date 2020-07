D’Aversa: “Cinque sconfitte in sei partite, non siamo contenti. Bisogna pedalare”

Il tecnico del Parma, D’Aversa, ha parlato al termine della gara persa contro il Milan per 3-1. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Ci sono stati momenti in cui ha fatto meglio il Milan e altri in cui abbiamo fatto meglio noi. Abbiamo avuto le possibilità di fare gol. E’ vero che abbiamo fatto 40 punti ma mancano cinque partite, dobbiamo guadagnarci tutti la riconferma ed è ora di pedalare. La prestazione c’è sempre stata ma non possiamo essere contenti di aver fatto cinque sconfitte su sei partite, c’è anche superficialità sui cambi. Dobbiamo fare meglio. Il Milan dopo il lockdown difficilmente aveva concesso così tante occasioni”.

FOTO: Sito ufficiale Parma