D’Aversa: “Ci è mancata malizia nel finale. Contro questi campioni lo paghi caro”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta bruciante contro la Roma, arrivata nei secondi finali.

Queste le sue parole: “Siamo stati fortunati nel primo tempo dove Falcone è stato bravo a parare il rigore, ha fatto meglio la Roma poi piano piano abbiamo letto bene la partita facendo bene nella ripresa. Quando si gioca in Serie A però quando devi raddoppiare devi raddoppiare e non devi mollare la presa negli ultimi minuti. Non siamo stati neanche maliziosi per portare a casa il pareggio perché abbiamo cercato di vincerla. Errori che costano cari”.

Mourinho le ha fatto i complimenti? “Ci siamo salutati, abbiamo un ottimo rapporto con Foti e spesso e volentieri ci sentiamo”.

Ha lasciato sempre altri i tre davanti. “Non c’era solo la palla di Strefezza, ci sono state due occasioni ma il rammarico che nella circostanza dei gol abbiamo commesso delle ingenuità visto che eravamo con tre centrali e abbiamo lasciato un giocatore libero a colpire di testa. Quando commetti degli errori contro Lukaku e Dybala purtroppo ti castigano”.

Che cosa rimane come punto di crescita dopo questa gara? “Deve rimanere la rabbia e la delusione di fine partita e metterla in campo contro il Milan, bisognerebbe cancellare gli ultimi minuti e lavoreremo per migliorare tanti aspetti”.

Foto: sito Lecce