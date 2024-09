D’Aversa: “Che orgoglio i miei giovani. Risultato giusto, è un premio per come abbiamo giocato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino: “Nell’undici iniziale c’erano quattro ragazzi del settore giovanile. Quando ci sono gare ravvicinate, per il nostro obiettivo in campionato che è la salvezza, servono tutti quanti. Un allenatore voleva risposte e cercava condizione fisica da chi rientrava da infortuni o chi ha giocato meno, ma non ero preoccupato. Il risultato è una conseguenza, venire a battere la prima in classifica è gratificante per tutti. I ragazzi lavorano duramente dal primo giorno di ritiro, sono cresciuti nell’Empoli e li ritengo della prima squadra: è un giusto premio per loro e per il club che crede nel vivaio e nei giocatori italiano. Sono felice di lavorare con i giovani, poi voglio sottolineare la grande prestazione di Pellegri e De Sciglio, con quest’ultimo che ha fatto 95 minuti e che ha lavorato bene come tutti gli altri”

Sul Torino: “Noi andiamo in campo per mettere in difficoltà agli altri. Più che demeriti loro, vanno dati meriti ai nostri che hanno avuto voglia di conquistare il risultato. E’ un risultato giusto, è un premio per come abbiamo giocato. Il Toro ha grandi giocatori, poi quando si affrontano giocatori che vogliono confrontarsi con i più forti è il segnale che nel calcio niente è impossibile”

Infine: “Si può difendere anche mantenendo il possesso. Mi ha stupito la personalità di Tosto e Marinucci, anche con l’esperienza di fianco di De Sciglio che li ha guidati. Poi bisogna anche migliorare, non abbiamo tirato molto e bisogna migliorare le scelte. In tre o quattro occasioni potevamo fare male”.

