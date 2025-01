D’Aversa: “C’è un po’ di rammarico. Ottima prestazione contro una squadra in forma”

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna.

Queste le sue parole: “In questo momento i ragazzi hanno fatto una grande prestazione contro la squadra più in forma del campionato. C’è il rammarico di aver preso gol a fine primo tempo. La prestazione c’è stata, abbiamo fatto di tutto per vincerla. Poi abbiamo perso anche Viti, ci auguriamo non sia niente di grave. E rammarico per il giallo a Pezzella che sarà diffidato”

Come giudica la prova del centrocampo e in particolare di Fazzini?

“Non mi piace molto parlare dei singoli. La squadra ha concesso poco, devo dire che guardando il primo tempo chi ha fatto la partita per vincerla siamo stati noi. Questo è un periodo in cui paghiamo a caro prezzo certi episodi. Sono soddisfatto della prestazione, ma c’è sempre stata. Mi auguro che ben presto possiamo tornare alla vittoria. Fino a oggi non abbiamo mai rubato nulla”

Foto: sito Empoli