D’Aversa: “C’è rammarico per il risultato, ma nulla da rimproverare ai miei”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juve all’esordio in campionato. Queste le sue dichiarazioni: “Il rammarico per il risultato ci deve essere da parte di tutti, non posso rimproverare nulla per quanto riguarda la prestazione. Credo che nel secondo tempo, per quello che si è fatto, avremmo meritato sicuramente il pareggio. Questo non è accaduto, quindi soddisfatti per la prestazione, ma rammaricati per il risultato. Sotto l’aspetto del gioco, della prestazione, delle difficoltà che si è creata ad una squadra forte, non posso rimproverare nulla. E’ mancata un po’ di lucidità nel secondo tempo, sulle ripartenze, su alcune scelte, si poteva fare meglio, ma ci lavoreremo”.

Foto: sito ufficiale Parma