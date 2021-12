D’Aversa: “Audero e Verre out. Il ritorno di Gabbiadini è stato molto importante”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Roma. Ecco le sue parole su Audero e Verre: “Verrà con noi per fare numero. Dispiace per lui ma non mi piace creare alibi alla squadra. Peccato per la sua assenza ma ci sarà l’occasione per Falcone per dimostrare il suo valore. Verre sarà convocato ma non sarà della partita”.

Su Gabbiadini: “E’ stato importante per l’equilibrio della squadra. E’ quel giocatore che collega i reparti. Molto spesso è impegnato con una marcatura a uomo eppure riesce a concretizzare”.

Su Quagliarella: “Credo che lui dall’inizio del campionato aveva fatto tutte le partite. Ha avuti un calo fisiologico ma ora sta bene. Anche in Coppa Italia ha fatto una grande partita e fatto gol. Ma con gli attaccanti non valuto il fatto che segnino o meno ma l’importanza di quel ruolo è far vedere massima partecipazione in entrambe le fasi. Loro poi è normale che vivono per il gol”. Foto: Twitter Sampdoria