D’Aversa: “Andremo in campo con personalità. Viti non ci sarà”

A pochi minuti dalla gara tra Atalanta ed Empoli, il tecnico della squadra ospite Roberto D’Aversa è intervenuto ai microfoni di Sky.

“Stanno facendo cose straordinarie, da diversi anni. Sono diventati davvero una società importante e si vede il lavoro quotidiano che mettono in campo”.

Sull’assenza di Viti: “Vedendo come si è fatto male, c’è del rammarico perché affrontare questa gara con assenti non sarà semplice. Andremo però in campo con personalità”.

Sul dato dell’età media più bassa della Serie A: “Abbiamo dimostrato sempre coraggio a prescindere dall’avversario e dal numero di giocatori a disposizione. I miei non devono mai sentirsi appagati e non perdere fame dopo i primi complimenti: anche per esperienza personale, voglio che migliorino giorno per giorno. Dobbiamo pensare alla salvezza”.

Su Gasperini: “Gasperini ha dimostrato e sta dimostrando la sua forza. Sarà una gara delicata, cercheremo l’approccio giusto”.

Foto: Instagram D’Aversa