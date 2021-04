D’Aversa: “Andiamo a Benevento per vincere, loro vorranno chiudere il discorso salvezza”

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento, ha parlato anche della corsa salvezza: “Troviamo una squadra diversa rispetto dall’andata, oltre al sistema di gioco. Con Juve e Spezia hanno giocato a 5, nel resto del campionato a 4, sono cambiati. Sono una squadra esperta con giocatori di categoria, faranno una partita per fare risultato e chiudere il discorso salvezza. Noi sappiamo che non sarà semplice, dobbiamo andare lì a cercare di vincere e per farlo dobbiamo essere equilibrati, non subire reti, e ragionare su pregi e difetti. Da parte nostra dobbiamo avere l’intenzione di fare risultato pieno”.