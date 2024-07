D’Aversa: “Ai miei ragazzi chiedo sacrificio e dedizione al lavoro”

Nella giornata di oggi, in mattinata intorno alle 12 per l’esattezza, si è tenuta la conferenza stampa di Roberto D’Aversa, nuovo allenatore dell’Empoli. Di seguito le sue parole:

“Ringrazio la famiglia Corsi, perché non era semplice fare la scelta su di me. Per quanto riguarda la situazione tattica il modulo può essere importante sotto l’aspetto dei numeri, ma la squadra dovrà avere un piano A e un piano B. Voglio che i miei ragazzi siano propositivi, l’abito si costruisce quando la squadra è completa”. Poi prosegue con un commento sul suo passato recente: “Non mi piace parlare del passato, ma quel brutto gesto mi ha dato un’immagine che non appartiene, vorrei che si parlasse di me per i meriti sul campo. Mi scuso ancora per quel che è successo ma voltiamo pagina”. “Ai miei ragazzi chiedo la volontà di sacrificio, dedizione al lavoro, di ragionare sul noi. Poi ognuno avrà un obiettivo personale ma l’unione di intento è quello che ti porta al raggiungimento dell’obiettivo“. Sulle motivazioni che lo hanno spintoa venire ad Empoli: “Il fatto che lavorano bene, soprattutto coi giovani. Ho sempre dimostrato di volere lavorare coi giovani, è bello e gratificante vederli ad ambire a grandi club. La storia dell’Empoli parla per sé, per me non c’è età nel mondo del calcio“. Infine un commento sui possibili moduli (3-5-2 o 4-3-3): “Sulla costruzione della squadra abbiamo dato due possibilità, i numeri sono interpretativi. Il 3-5-2 può cambiare in base al vertice. Quello che conta è l’interpretazione, la squadra può fare più sistemi. Per me bisogna giocare in una data maniera”.

Foto: instagram Empoli