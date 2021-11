D’Aversa: “Abbiamo le qualità per uscire da questa situazione. Io in discussione? Vado avanti convinto del mio lavoro”

D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo l’ennesima sconfitta rimediata dalla Sampdoria, oggi contro il Bologna: “Dopo aver rimediato alla situazione di svantaggio, dopo neanche un minuto siamo andati nuovamente sotto. Nel primo tempo i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, a livello mentale ora si paga l’episodio più del dovuto. Dobbiamo essere più bravi noi a far sì che gli episodi girino dalla nostra parte. Dopo il 2-1 mentalmente la squadra sta rispecchiando la classifica ma la squadra ha le qualità per uscire da questa situazione”. Sul fatto di poter essere in discusisone: “Faccio un lavoro che spesso e volentieri non coincide con i risultati. La squadra ha una rosa superiore alla posizione, poi è chiaro che le decisioni le prende le società ma vado avanti convinto del lavoro che stiamo facendo per uscire da questa situazione”.

FOTO: Twitter Sampdoria