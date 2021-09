D’Aversa: “Abbiamo fatto un’ottima gara. A un certo punto è mancata la fiducia”

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo contro il Napoli: “Dispiace per questa sconfitta che secondo me dal punto di vista dei numeri è esagerata per quanto fatto in campo. Nel primo tempo abbiamo fatto più possesso e contro il Napoli difficilmente gli avversari hanno avuto numeri così importanti. Loro sono stati cinici a sfruttare ogni piccolo errore, c’è stato quel doppio intervento di Ospina che poteva aprire tutto ma è stato bravo lui. Dispiace per la sconfitta così ampia perché soprattutto nel primo tempo meritavamo un risultato diverso.



Stasera credo che i giocatori abbiano fatto un’ottima gara. Poi subentra la fiducia che decade, ma sotto l’aspetto della condizione fisica, Thorsby a parte, problemi non ce n’erano”.

Foto: Twitter Sampdoria