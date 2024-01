D’Aversa: “A volte non capiamo i momenti della partita. Krstovic? Stia tranquillo”

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato al microfono di Sky Sport analizzando la partita con il Genoa: “La squadra non sarà snaturata. Sansone è pronto, si allena con noi da due settimane e può partire dall’inizio. Rafia si è allenato e Banda ci raggiungerà a Genova. Il Genoa è bravo in casa, grande impatto del suo pubblico. Krstovic deve continuare ad andare in campo in maniera positiva, non deve pensare a fare gol costantemente, deve stare tranquillo e sfruttare le occasioni che creiamo. In tante partite abbiamo recriminato, grazie per i complimenti ma non fanno classifica… a volte non capiamo i momenti della partita e dobbiamo migliorare su questo”.

Foto: sito ufficiale Lecce