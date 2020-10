D’Aversa: “A Parma fatte cose straordinarie. Ora guardo al futuro. Pirlo? Mi ha stupito”

Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex allenatore del Parma, Roberto D’Aversa ha parlato della sua esperienza con i ducali e del cambio di guida tecnica che lo ha deluso.

Queste le sue parole: “A Parma è stato fatto qualcosa di irripetibile. Bisogna pensare al futuro e non al passato. La voglia di lavorare c’è sempre, oggi ne approfitto per godermi la famiglia e per aggiornarmi. Sto anche studiando l’inglese. Chiaro che per quanto fatto mi aspettavo qualcosa di diverso, abbiamo fatto un percorso incredibile. Ma quando si cambia il direttore sportivo e la proprietà si sa che le cose vanno in un determinato modo”.

Su Pirlo: “Mi ha stupito la sua umiltà. Ha idee, lo si percepisce anche dal mondo in cui giocava. Poi la difficoltà può esserci nel trasmettere le proprie idee. Mi ha stupito la sua umiltà. Si vede che vuole imparare e vuole lanciarsi in questo mondo degli allenatori che è davvero difficile. Mi auguro possa avere una grande carriera”.

Fonte Foto: Sito uff. Parma