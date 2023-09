D’Aversa: “Non voglio fare polemica sul rosso dato a Baschirotto. Tutti stanno andando al massimo, a volte sono io a rallentarli”

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio dei suoi ragazzi all’U-Power Stadium contro il Monza.

Di seguito le sue parole: Non ho chiesto all’arbitro del rosso su Baschirotto, ma io credo Federico sia intervenuto sul pallone. Ciò che ho visto io l’hanno visto tutti, il Var ha chiamato Marinelli a rivedere. Pazienza, non voglio far polemica: si vede benissimo che prova anche a ritirare la gamba. E poi c’era un altro fallaccio su Banda che sarebbe stato da rosso visto il giudizio dell’arbitro. Vediamo gli aspetti positivi, è la prima partita in cui abbiamo sofferto soprattutto nel secondo tempo in inferiorità numerica. Nel primo tempo potevamo fare meglio con gli esterni, ma ci portiamo comunque a casa un punto importante. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, ma le qualità ci sono e io voglio vedere sempre personalità per portare a casa il risultato”.

Sulla voglia dei suoi ragazzi espressa in campo: “Pur essendo una squadra molto giovane e con tanti stranieri, c’è un senso di appartenenza importante. Merito della società, dei direttori. Dal primo giorno di ritiro, difficilmente mi è capitato di vedere un gruppo del genere, anche quando giocavo. Tutti vanno al massimo, a volte son costretto io a rallentarli. Avevo chiesto la prestazione a loro, sono contento”.

Su Krstovic: “Ha senso del gol, dentro l’area è un calciatore importante. Lo sta dimostrando in Italia, lo ha dimostrato in Slovacchia. Chi fa gol, li fa ovunque. Sta facendo benissimo anche in fase difensiva, corre molto più di quello che dovrebbe. Mi auguro possa proseguire così, sia per lui che per la squadra. Ma tutti stanno facendo davvero bene”.

Foto: Sito Lecce