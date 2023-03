Dato incoraggiante e controcorrente per De Ketelaere: è il centrocampista con più palloni toccati in area avversaria

Charles De Ketelaere è il centrocampista della Serie A con almeno 500 minuti giocati con la percentuale più alta di palloni toccati in area avversaria. Secondo quanto calcolato da Kickest, nessuno ha fatto meglio del belga che comanda la classifica con una percentuale dell’11%. Il centrocampista di Pioli precede in classifica Barak della Fiorentina (7,9%) e Pereyra dell’Udinese (7,8%). Un dato incoraggiante in attesa della sua prima gioia in maglia rossonera.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere