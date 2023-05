Date e orari dell’ultima giornata di Serie A: domenica sera le sfide salvezza

Pubblicato il programma dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Anticipo del venerdì per Torino-Inter, in vista della finale di Champions League i nerazzurri avranno una settimana per preparare la gara. Tutto in 90 minuti per la lotta salvezza: le gare Milan-Verona e Roma-Spezia si giocheranno in contemporanea domenica alle ore 21. Anticipo della domenica alle 18:30 per Napoli-Sampdoria che vedrà la consegna del trofeo agli azzurri. Ecco il programma completo:

Venerdì 2 giugno

Sassuolo-Fiorentina ore 21

Sabato 3 giugno

Torino-Inter ore 18.30

Cremonese-Salernitana ore 21

Empoli-Lazio ore 21

Domenica 4 giugno

Napoli-Sampdoria ore 18.30

Atalanta-Monza ore 21

Lecce-Bologna ore 21

Milan-Verona ore 21

Roma-Spezia ore 21

Udinese-Juventus ore 21

