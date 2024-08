Darmian: “Vittoria importante per la fiducia. Siamo sulla strada giusta”

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, autore dell’1-0, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce.

Queste le sue parole: “Ci tenevamo alla prima in casa davanti al nostro pubblico. A Genova non eravamo riusciti a portare a casa la vittoria, quindi ci tenevamo a fare bene oggi. Abbiamo portato a casa una vittoria importante per la nostra fiducia e per il nostro cammino, dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Com’è Calhanoglu il rigorista in allenamento? “E’ un gran tiratore e mi auguro che continui così. Al di là del rigore, conosciamo la sua importanza per la squadra. E’ un grande giocatore e lo sta dimostrando”.

Foto: twitter Inter