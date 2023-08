Darmian: “Puntiamo a vincere altri trofei. La base di partenza è ottima”

Matteo Darmian, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto in maniera molto chiara qual è l’obiettivo dell’Inter in questa stagione: “Veniamo da anni in cui abbiamo sempre alzato trofei, quindi puntiamo a vincerne altri. Non vogliamo tralasciare niente, quando sei all’Inter devi puntare al massimo” commenta il difensore. “La base di partenza – continua Darmian – è ottima. Stiamo facendo un bel lavoro. Non vogliamo ripetere gli errori dello scorso anno, dobbiamo subito partire forte”. Sui nuovi: “Chi è arrivato ha la giusta predisposizione e si è notato anche in campo: Frattesi, Cuadrado, lo stesso Thuram, cito anche Bisseck, tutti hanno già fatto vedere qualcosa. Frattesi lo conosciamo tutti, ma anche gli altri daranno molto”.

Foto: Instagram Darmian