Darmian: “Pareggio arrivato troppo tardi, volevamo vincere. Stiamo bene”

Matteo Darmian è sceso in campo da titolare contro la sua ex squadra, il Torino. Al termine del match, terminato 1-1, ha commentato così la sfida ai microfoni di Inter TV: “Sapevamo che partita ci aspettava: il Torino è una squadra fisica, che gioca uomo contro uomo. Nel primo tempo hanno fatto meglio di noi, poi nella ripresa abbiamo fatto di più, creando tanto. Il rammarico è che il gol del pareggio è arrivato solo nel recupero: se fosse arrivato con una delle occasioni avute nella ripresa, avremmo avuto la chance di vincere la partita. Volevamo i tre punti, purtroppo ne è arrivato solo uno. In generale stiamo bene: abbiamo speso ovviamente tanto in questo periodo, dobbiamo recuperare un po’ di energie fisiche e mentali perché vogliamo dare il massimo nelle ultime dieci partite. Il campionato è ancora lungo e ci giochiamo le nostre carte. Ovvio, abbiamo anche una partita da recuperare che potrebbe avvicinarci alla vetta, ma noi dobbiamo scendere in campo ogni volta per vincere”.

FOTO: Sito Inter