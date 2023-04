Darmian: “Non basterà gestire il risultato, sarebbe un errore se lo facessimo”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha così presentato la sfida di domani contro il Benfica, valida per i quarti di finale di Champions League: “Non basterà gestire il risultato e sarebbe un errore se lo facessimo. Dovremo entrare in campo con il giusto atteggiamento e la giusta attenzione come una settimana fa, sarà difficile ma ci faremo trovare pronti. Sicuramente la solidità difensiva è un aspetto importante, ma passa dal lavoro di tutta la squadra. Dovremo stare attenti nel non concedere troppe occasioni al Benfica. Non so come si schiereranno, forse cercheranno di essere più offensivi attaccando di più. Noi dovremo difenderci e fare i gol che ci permettano di vincere la partita”.

Foto: Twitter Inter