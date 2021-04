Darmian: “La vittoria era fondamentale per dare un segnale al campionato. Mi sento partecipe di questo progetto”

Matteo Darmian, match winner di Inter-Cagliari, ha così parlato ai microfoni di Dazn dopo l’importante vittoria nel lunch match: “Abbiamo incontrato una buona squadra oggi, che si è difesa bene fin dall’inizio. È sempre difficile trovare spazio, ma siamo felici di aver sbloccato la partita e averla vinta, è importante per il nostro cammino. Mi sento partecipe e importante in questo progetto, io come tutti. Conte come all’Europeo? Non l’ho visto dopo il gol, ero in mezzo a tutti i ragazzi. Quando si segna, è sempre una sensazione stupenda: il mister è uno che ha passione e ce la trasmette, così come la sua voglia di vincere. Era fondamentale portare a casa i tre punti, a livello psicologico abbiamo dato un segnale importante”.

Foto: Twitter personale