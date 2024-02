Darmian: “Inter-Juve è stato un bello spot per tutto il calcio italiano”

Dal palco della cerimonia del premio ‘Amico dei Bambini’, Matteo Darmian è tornato così sulla sfida alla Juve andata in scena la scorsa domenica: “Al di là del campo e del risultato, credo che domenica sia stato un bello spot per tutto il calcio italiano: noi giocatori siamo chiamati anche a dare il buon esempio per tutti i ragazzi che ambiscono ad arrivare a giocare su palcoscenici importanti. Ci sono passato anche io, e quello che ho sempre cercato di fare è divertirmi, coltivando quello che era un sogno che poi è diventato realtà”

Foto: Twitter Inter