L’Inter ha perfezionato la cessione di Godin al Cagliari, ora confida nel sì di Candreva alla Samp, subito dopo sarà il via libera a Darmian secondo un vecchio accordo con il Parma che risale addirittura all’estate scorsa e che era stato confermato a dicembre. Il Parma ha pronto il sostituto, come anticipato si tratta di Giulian Biancone, in uscita dal Monaco.

Foto: Zimbio