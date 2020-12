Darmian: “I tre punti con il Napoli valgono doppio”

Matteo Darmian, ha parlato a Inter TV, dopo il successo per 1-0 contro il Napoli. Queste le parole dell’esterno dell’Inter: “Non era una partita facile, incontravamo un avversario molto forte, che era in fiducia, che ha fatto una grande partita. Questi punti pesano e valgono il doppio. Non era facile, abbiamo saputo soffrire e abbiamo conquistato tre punti chiave, dando un segnale decisivo a noi stessi in primis. I risultati arriveranno di conseguenza, dobbiamo procedere un passo alla volta, partita dopo partita. Non è stato un successo meritato? Può essere, ma alla fine noi meritavamo di vincere tante altre partite dove non abbiamo vinto nei mesi scorsi. Il recupero delle energie? Sicuramente dopo una vittoria le forze tornano più in fretta. Siamo abituati ormai a giocare ogni tre giorni. Quindi faremo tutto il possibile per tornare in condizione e per farci trovare pronti per i prossimi incontri”.