Darmian: “Gol importante. Skriniar è rimasto e darà il 100% fino a fine stagione”

Matteo Darmian è stato il match winner dell’Inter, sua la rete decisiva per il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Atalanta a San Siro. Il difensore ha parlato al termine della partita ai microfoni di Mediaset: “Gol? Non so se uno dei più belli, ma sicuramente importante perché ci permette di stare dentro a una competizione a cui teniamo molto. Dobbiamo già pensare alla prossima gara”.

Skriniar: “Stasera si è visto una squadra con grande determinazione. Skriniar è rimasto e darà il 100% fino a fine stagione”.

Milan: “Avranno voglia di rivincita, ma dovranno farci trovare pronti. Prepareremo la partita nel migliore dei modi e scenderemo in campo come sempre per vincere”.

Foto: Twitter ufficiale Darmian