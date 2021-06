Darmian: “Felice che i miei gol siano serviti per lo scudetto”

L’esterno dell’Inter, Matteo Darmian, ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri in merito alla stagione che è culminata con lo scudetto.

Queste le sue parole: “Quando si può aiutare la squadra e fare gol va benissimo, soprattutto quando sono determinanti per portare a casa le vittorie. Ho sempre cercato di farmi trovare pronto, di mettermi a disposizione del mister, della squadra e di dare il mio contributo. Sono contento di aver fatto dei gol importanti ma la cosa fondamentale è che la squadra abbia raggiunto un obiettivo così duro e difficile con tanto lavoro e sacrificio. Fino a che non è arrivata la matematica noi non abbiamo mai mollato di un centimetro e abbiamo sempre cercato di portare a casa più punti possibili”.

Foto: Twitter personale