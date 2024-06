Darmian: “Europeo? Puntiamo al massimo. Partire bene è fondamentale”

Matteo Darmian difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato al Corriere della Sera delle sue sensazioni in vista dell’imminente Europeo e ricordato esperienze passate vissute in azzurro.

Queste le sue parole: “La delusione di San Siro è stata la più pesante. E non poter più giocare in Nazionale per tanto tempo è stata dura, però ho fatto di tutto per poterci tornare. È un orgoglio esserci riuscito e darò tutto me stesso per raggiungere grandi obiettivi: quando uno dà tutto non ha rimpianti”.

Come ha vissuto da lontano la cavalcata del 2021?

“Con emozione ed entusiasmo, perché si era creato uno spirito fantastico. Penso sia stata una vittoria meritata per il gioco espresso e per la coesione di gruppo”.

Questo Europeo si gioca con due guerre in corso: si documenta o la bolla la assorbe completamente?

“Prima di essere calciatori siamo esseri umani: non siamo indifferenti a quello che succede al di fuori del nostro mondo e cerchiamo nel nostro piccolo di essere vicini a certe realtà. E se c’è la possibilità, di dare una mano”.

Gli altri all’Europeo un po’ ci snobbano. Che ne pensa?

“Per quello che è la nostra storia, le ambizioni sono alte e dobbiamo puntare al massimo, dando tutto quello che abbiamo. Anche se possiamo non avere la qualità di altri”.

La gara chiave è già quella con l’Albania?

“Partire bene è fondamentale: non credo sia decisiva, ma vogliamo iniziare con una vittoria, per partire col piede giusto”

Foto: Twitter Inter