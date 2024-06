Darmian: “Cercheremo di fare la nostra partita. La Croazia è forte, dovremo stare attenti”

A due giorni dalla sfida decisiva dell’Italia contro la Croazia, ha parlato Matteo Darmian in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Sicuramente in questi giorni analizzeremo bene quanto fatto nella partita scorsa per non commettere gli stessi errori e preparare la partita con la Croazia nel migliore dei modi. Stiamo bene e ci prepareremo ad affrontare questa partita con la giusta voglia e determinazione”. Sulla partita con la Croazia: “Noi cercheremo di fare la nostra partita, di mettere in campo la nostra qualità. La Croazia è forte, ha esperienza, oltre a Brozovic ha tanti giocatori di qualità e dovremo stare attenti. Ma noi dovremo fare la nostra partita con le nostre armi e sono sicuro li metteremo in difficoltà”. Poi prosegue: “È normale che dopo una sconfitta ci sia un po’ di delusione e rammarico. Volevamo sicuramente fare meglio, ma avevamo contro una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Dalle sconfitte sono convinto si possa imparare molto, quindi non dovremo ripetere gli stessi errori”.

Foto: instagram Azzurri