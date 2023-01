Darmian: “C’è rammarico, pareggiare non è mai bello. Ma dobbiamo guardare avanti”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Matteo Darmian ha così commentato il match pareggiato sul campo del Monza: “C’è rammarico perché stavamo vincendo e abbiamo subito gol all’ultimo minuto – ha esordito l’autore del primo gol nerazzurro -. Non è mai bello, ma dobbiamo guardare avanti, ci sono degli aspetti su cui migliorare. Penso che dovremo lavorare sotto tutti i punti di vista, non c’è un unico aspetto: bisogna sempre lavorare su tutto ed è quello che faremo in allenamento e nelle prossime partite. Adesso inizia un’altra competizione alla quale teniamo, l’anno scorso l’abbiamo vinta e anche quest’anno vogliamo andare avanti: sarà difficile ma come sempre scenderemo in campo per vincere”.

Foto: Darmian Inter