Darmian: “Bravi a non perdere le certezze un mese fa. Ora ci giochiamo davvero tanto”

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha parlato a Inter TV dopo la vittoria a Roma.

Queste le sue parole: “Siamo stati lucidi all’interno della partita, sempre concentrati. Sapevamo che non era facile perche affrontavamo una squadra forte ma abbiamo portato a casa una vittoria importante. Siamo stati bravi in difesa ma tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro, portiamo a casa 3 punti fondamentali. Come faccio a essere sempre pronto in tutte le posizioni? Cerco di dare il massimo in settimana e provo ad essere pronto sia da terzo di difesa che da quinto di centrocampo. Siamo in un buon momento, vincere aiuta tanto. Un mese fa non arrivavano i risultati ma non abbiamo perso le nostre sicurezze, nonostante le sconfitte creavamo tanto. Ora dobbiamo continuare così, in questo finale di stagione ci giochiamo tanto”.

Foto: twitter personale