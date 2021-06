Darmian: “Alla prossima stagione, popolo nerazzurro. Per altri momenti stupendi”

L’esterno dell’Inter, Matteo Darmian, ha parlato sui social in merito alla chiusura della stagione del desiderio di tornare la prossima per altri momenti trionfali.

Queste le sue parole: “È passata una settimana dalla chiusura di una stagione fantastica. Un percorso di lavoro, sacrifici, dedizione e spirito di squadra. Nella vita, come nel calcio, bisogna farsi trovare pronti. Pronti ad onorare la maglia, i tifosi, i compagni, la società. Qualche volta ti riesce, altre meno, ma devi sempre puntare a dare tutto te stesso… perché, in alcuni momenti, conta esserci molto più che in altri. Alla prossima stagione popolo nerazzurro, più carichi che mai per altri momenti indimenticabili”.

Foto: Twitter Inter