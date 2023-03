Darmian: “Abbiamo perso troppi punti per strada. Ci è mancata la continuità per tenere il ritmo del Napoli”

Matteo Darmian, difensore dell‘Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra e del mister. Questi sono tre punti che pesano, come lo saranno tutti quelli da qui fino alla fine del campionato. È una vittoria meritata.

L’Inter in casa è la migliore della serie A. In trasferta invece è settima “Sono numeri che dobbiamo migliorare se vogliamo ambire a qualcosa di importante. Giocare a San Siro è speciale, ma dobbiamo fare quello che facciamo in casa anche in trasferta”.

Il ruolo? “Se devo scegliere preferisco il quinto a destra, ma non è importante la posizione. Io cerco di dare sempre il mio aiuto quando vengo chiamato in causa”

La classifica? “Il Napoli sta facendo un grandissimo campionato, ma noi abbiamo lasciato per strada tanti punti. Dobbiamo cercare di avere la continuità che non abbiamo avuto fino ad oggi”.

Foto: sito Inter