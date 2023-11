Darmian: “Abbiamo imparato tanto da alcuni errori dello scorso anno”

Matteo Darmian, difensore dell‘Inter, ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri, soffermandosi sul momento della sua squadra.

Queste le sue parole: “Squadra che non perde colpi in campionato? Abbiamo imparato tanto da alcuni errori dello scorso anno, non vogliamo ripeterli e lavoriamo affinché non capitano quegli alti e bassi dello scorso anno. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così”.

Foto: Instagram Darmian