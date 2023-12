Darmian: “Abbiamo imparato dagli errori dell’anno scorso. Siamo un grande gruppo”

Il difensore dell’Inter Matteo Darmian è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani in Champions League contro la Real Sociedad, che vale il primo posto nel girone: “Cerchiamo di lavorare nel migliore dei modi e di scendere in campo con la giusta voglia e determinazione, per portare a casa la vittoria. L’anno scorso, soprattutto in campionato, non siamo riusciti a dare continuità nei risultati. Quest’anno stiamo cercando di non ripetere quell’errore”.

Sulla Real Sociedad: “Già prima dell’inizio del girone, sapevamo quanto fosse difficile affrontare la Real Sociedad. É una squadra forte, con grande ritmo, organizzazione e qualità. Queste caratteristiche sono venute fuori nella partita di andata, ma non solo. La loro qualificazione è meritata. Domani affronteremo una squadra forte, ma proveremo a conquistare la vittoria per centrare il primo posto nel girone”.

Sulla testa della squadra: “Abbiamo cercato di imparare dagli errori commessi lo scorso anno. Fin dal primo giorno di questa stagione, abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Siamo un grande gruppo e lo stiamo dimostrando in questa prima parte di stagione. Tuttavia, la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare così”.

Foto: Darmian Inter