Darmian: “Abbiamo commesso troppi errori. Non abbiamo giocato bene. Perdere fa male”

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del derby contro il Milan.

Queste le sue parole: “Volevamo fare meglio e non siamo riusciti a fare una buona prestazione. È arrivata una sconfitta, fa male e a maggior ragione nel derby. Dobbiamo continuare e pensare alla prossima”.

Cosa serve per il cambio passo? “Non cerchiamo alibi, oggi è arrivata una sconfitta e abbiamo pareggiato qualche partita nelle prime giornate. Potevamo fare meglio, ma siamo abbastanza maturi: sapevamo che, dopo l’anno scorso, rivincere sarebbe stato difficile. E lo dimostra questo inizio di stagione, ma non parlo solo di noi: anche tante altre squadre hanno lasciato dei punti e dovremo essere bravi noi a recuperare”.

Come ti spieghi il diverso approccio rispetto a Manchester? “Certe partite si preparano da sole, da tanti punti di vista. Non abbiamo avuto un buon approccio, non abbiamo fatto una grandissima gara e portiamo a casa una sconfitta. Però non penso ci possa essere stato un appagamento dopo Manchester: dai più esperti ai più giovani, tutti in rosa abbiamo tanta voglia. Non credo ci sia questo tema”.

Ti aspettavi un Milan così famelico? “Sapevamo cosa ci aspettava, venivano da un avvio così e hanno messo in campo più determinazione. Ci aspettavamo un Milan così e volevamo sicuramente fare una partita diversa”.

Foto: Instagram Darmian