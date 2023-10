Darmian: “Non ci sono partite facili, ma col nostro atteggiamento l’abbiamo resa semplice”

Intervenuto ai microfoni della ‘Rai’, il terzino dell’Italia Matteo Darmian ha così commentato la vittoria contro Malta. Al San Nicola di Bari la partita valida per le qualificazioni a Euro 2024 è finita 4-0: “E’ stata una buona partita da parte di tutta la squadra, fin dall’inizio s’è visto il nostro atteggiamento e la nostra volontà. Abbiamo disputato una buona partita e prodotto un buon risultato. Non ci sono partite facile, col nostro atteggiamento l’abbiamo fatta diventare semplice ma in ogni gara ci sono delle insidie e noi l’abbiamo fatta diventare facile”.

Foto: Instagram Darmian