Barcellona, confermato l’interesse per Darder

Marca ha raccolto conferme dell’interesse del Barcellona per Darder. Il futuro del capitano dell’Espanyol era una delle incognite dei biancoblu in seguito alla retrocessione, ma l’irruzione del Barcellona ha reso questa questione controversa, e quasi un’offesa, per via della grande rivalità cittadina. Marca ha raccolto da fonti vicine al giocatore che il Barcellona vuole davvero il centrocampista e che ci sono già stati addirittura contatti tra le due parti. All’Espanyol è chiaro che non lesineranno un solo euro sulla clausola di recessione: 50 milioni di euro. Per la dirigenza dell’Espanyol, l’approccio del Barça nei confronti di uno dei suoi calciatori di punta è stata una notizia spiacevole e inaspettata. Ieri sono rimasti sbalorditi quando hanno saputo dell’interesse di Xavi, rivelato da Catalunya Ràdio, e stupiti dai dubbi del loro giocatore. Così Sergi Darder si riferiva al suo futuro dopo l’ultima partita di campionato: “Dobbiamo tutti schiarirci le idee per prendere la decisione giusta. Questo non è il momento di pensare a cosa accadrà tra uno o due mesi, ma piuttosto di prendersi qualche giorno, disconnettersi, perché qualsiasi decisione a caldo dopo settimane così frustranti potrebbe non funziona”.

Foto: Instagram Segi Darder