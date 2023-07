Darder disposto ad abbassarsi lo stipendio per favorire il trasferimento dall’Espanyol al Maiorca

Sergi Darder potrebbe abbassarsi lo stipendio per restare in Prima Divisione. La clausola rescissoria del giocatore dell’Espanyol appena retrocesso in segunda è di 10 milioni di euro. Tuttavia, in due settimane salirà a 15 milioni, diventando una cifra quasi proibitiva per la maggior parte delle squadre spagnole. L’Espanyol però non vuole negoziare e accetterà solo il pagamento della clausola. Il Maiorca sembra essere il club con il maggior interesse a mettere sotto contratto il centrocampista 29enne, capitano della squadra catalana con più di 200 presenze coi loro colori. Tuttavia, se la clausola ammonterà a 15 milioni, non avranno altra scelta che ritirarsi dall’offerta. Per questo secondo quanto riportato da Marca il centrocampista è disposto ad abbassare lo stipendio, per agevolare il trasferimento alla squadra delle Baleari. Inizia il conto alla rovescia.

Foto: Instagram Segi Darder