Darboe insegna l’inno della Roma ai bambini in Gambia

Ebrima Darboe, giovane centrocampista della Roma, protagonista nel finale di stagione giallorosso. con presenze da titolare in Serie A e in Europa League, protagonista nella sua patria. Tornato in Gambia, cinque anni dopo essere andato via per trovare fortuna in Italia, il classe 2001, che ha già commosso tanti tifosi per l’abbraccio alla madre dopo un lustro, è protagonista di un video diffuso del club mentre insegna a dei bambini il testo l’inno della Roma.

Un momento davvero molto emozionante e toccante.

Foto: Twitter Roma