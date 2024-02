Il calciatore gambiano Ebrima Darboe è arrivato a Genova per effettuare le visite mediche ed unirsi alla squadra blucerchiata. Il nuovo rinforzo per Pirlo è un centrocampista, classe 2001, di proprietà della Roma ma girato in prestito alla squadra austriaca del Lask, dove ha svolto la prima parte di stagione. Ora torna in Italia e riparte dalla Serie B.

Foto: Instagram Darboe