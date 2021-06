DARAMY, FRESCHEZZA E VERSATILITA’ NELLA LISTA DEI TOP CLUB

Mohamed Daramy è una giovane ala che può ricoprire tutti i ruoli in un tridente d’attacco, attualmente milita in Superligaen, dove veste la maglia del Copenaghen. E’ stato accostato al Milan, ma è anche vicino al gruppo Red Bull con l’idea di andare prima al Salisburgo a maturare e poi al Lipsia quando sarà un giocatore più maturo e più pronto.

Daramy nasce ad Hvidovre il 7 gennaio del 2002, è un calciatore sierraleonese naturalizzato danese, attaccante in forza al Copenaghen.

Muove i primi passi nella squadra della sua città, Hvidovre, poi si sposta nel settore giovanile del Copenaghen, con cui esordisce in prima squadra il 2 dicembre 2018 diventando il più giovane debuttante nella storia della Superligaen.

Il 31 marzo seguente, con il gol decisivo nel successo interno per 1-0 contro l’Esbjerg, è diventato il più giovane marcatore nella storia del Copenaghen.

Nella stagione 2020/2021 ha segnato 5 gol in 29 partite giocate, ha vestito anche la maglia della Danimarca Under 19 (1 presenza e 1 gol) e dell’Under 21 (6 presenze).

Il Copenaghen vuole almeno 10 milioni per lasciare partire Daramy, che ha catturato l’occhio del Milan nel recente Europeo Under 21, ma c’è tanta concorrenza: come detto, piace a Salisburgo e Lipsia, ma anche a Siviglia e Bayer Leverkusen.

Massara e Maldini con lui potrebbero risolvere più di un problema, infatti, come già detto, la versatilità del classe 2002 gli permette di coprire entrambe le fasce al meglio.

Vedremo in questa caldissima sessione di mercato se il Milan punterà su di lui, in ogni caso Daramy è pronto per una maglia importante ed è destinato al calcio che conta.

Foto: Instagram personale Daramy