Dany Mota: “Vittoria meritata, felice per il gol. Lavoriamo sempre per i tre punti”

Dany Mota Carvalho ha parlato a Dazn dopo la sfida esterna contro la Juventus, chiusa con una vittoria per 0-2 anche grazie ad un suo gol: “Questi tre punti ne valgono 6. Siamo molto felici e dobbiamo continuare su questa strada. Lavoriamo sempre per i tre punti e oggi abbiamo meritato la vittoria”. Poi ha proseguito: “Un giorno speciale. Ero della Juve e mi fa piacere tornare qui. Sono felice per il gol e per i tre punti. Consigli di Ronaldo? Sappiamo com’è Cristiano: mi ha aiutato tanto e lo ringrazio tantissimo. Sono contento per i ragazzi, abbiamo fatto un gran lavoro oggi”.

foto: Instagram mota