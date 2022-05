Dany Mota: “Non abbiamo ancora fatto niente. Il loro gol? Non cambia nulla, tanto andiamo là per vincere”

Match winner della gara del Brianteo, Dany Mota ha parlato così a Sky: “Non abbiamo ancora fatto niente. Manca ancora il secondo tempo. Noi siamo in forma, il Monza è qui a giocarsi un grande sogno. A Pisa dobbiamo finire questo lavoro. Il loro gol? Non cambia nulla, tanto andiamo là per vincere. Il mio atteggiamento? Non sono un uomo squadra, faccio solo il mio lavoro, ora manco solo l’ultimo pezzo. Sfidare Leao? Spero di incontrarlo presto”.

FOTO: Facebook Monza