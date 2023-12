Dany Mota lancia il Monza: Genoa ko

Al Monza basta un gol del portoghese Dany Mota all’83’ per avere la meglio del Genoa e conquistare tre punti importantissimi per la propria classifica. Un successo che infatti consente agli uomini di Palladino di salire a quota 21 punti al nono posto, a sole due lunghezze dalla zona Europa. Il grifone, invece, rimane inchiodato a quota 15, con soli 4 punti di margine sulla zona retrocessione. Azione del gol nata dai piedi di Colpani, assist per Pedro Pereira che ha lasciato partire un cross basso per Dany Mota, il quale ha fulminato Martinez con un destro di prima intenzione. Nel primo tempo, i brianzoli avevano visto annullarsi un gol per posizione di fuorigioco rilevata a Ciurria.

Foto: Dany Mota Instagram