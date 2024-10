Dante: “Il campo non deve essere una scusa. La prova è stata insufficiente”

Il difensore del Nizza, il brasiliano Dante, ha parlato a Canal+ dopo il 4-1 subito contro la Lazio.

Queste le sue parole: “E’ chiaro che il campo non era buono per entrambe le squadre. Volevamo provare a giocare, ma era complicato. Nonostante il punteggio abbiamo lottato bene, ma ci sono giornate così in cui loro riescono ad essere cinici, noi meno. Ci sono comunque alcune cose da correggere. Ma riguardo allo stato d’animo della squadra non possiamo dire nulla. Il punteggio è pesante, ma dobbiamo tenere la testa alta. Nonostante i quattro gol subiti, c’erano comunque delle cose buone in campo e ce le portiamo via. Si cresce nella sconfitta, bisogna guardarsi velocemente allo specchio, fare le analisi giuste. L’atteggiamento è stato giusto. Per la precisione, la voglia di fare male, di fare gol, ci manca ancora”.

Foto: Instagram Dante