Danso sul mancato trasferimento alla Roma: “Sono deluso e arrabbiato. Valutazioni mediche incomprensibili”

In una serie di storie su Instagram, Kevin Danso sfoga il suo disappunto per il mancato trasferimento alla Roma delle ultime ore. Il difensore austriaco non ha superato le visite mediche per il club capitolino, e si è ritrovato costretto a tornare in Francia.

Le parole di Danso: “Sono deluso e arrabbiato per il corso dei giorni scorsi e per il mancato trasferimento all’AS Roma. Soprattutto, sono molto sorpreso dal presunto motivo della cancellazione del trasferimento. Sia i medici di ÖFB che il reparto medico dell’ RC Lens mi hanno accompagnato da vicino negli ultimi anni e mi hanno regolarmente esaminato. L’ultima volta che sono stato controllato a Lens era all’inizio della stagione. Non è mai stata rilevata alcuna criticità. Ecco perché le interpretazioni della visita medica a Roma sono molto irritanti, per niente comprensibili. Discuterò ora la mia situazione con i responsabili di Lens e OFB e mi preparerò per ciò che mi attende”.

Foto: Instagram Danso